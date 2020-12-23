Европейский Союз и Великобритания вроде бы согласовали торговое соглашение по Brexit, об этом сообщили британские СМИ. Договор на 2 тысячи страниц могут принять уже 23 или 24 декабря. Однако впоследствии со ссылкой на высокопоставленные источники, медиа отметили: спешить с новостью об окончательном решении не следует.

Остались несколько спорных моментов между Лондоном и Брюсселем

Первым о том, что по соглашению уже достигли окончательного компромисса сообщил корреспондент Sky News со ссылкой на представителей Даунинг-стрит. В The Sun подчеркнули, к договору действительно близки, однако камнем столкновения стали требования Лондона по производству электромобилей.

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В Брюсселе странам-членам советовали подготовиться к встрече 24 декабря, если договор одобрят днем ​​накануне.

Соглашение необходимо заключить до 31 декабря 2020 года

Отметим, что торговая сделка должна быть согласована до конца 2020 года. Ведь именно тогда заканчивается так называемый переходный период выхода Великобритании из ЕС. Без заключения договора, торговые отношения стран европейского сообщества и официального Лондона проходить в соответствии с правилами ВТО. Это предполагает введение пошлины на товары.

Обратите внимание! Ранее стороны спорили по вопросу рыболовства стран ЕС в водах Великобритании. Однако, по предварительной информации, этот момент уже почти уладили.



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