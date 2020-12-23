Європейський Союз та Велика Британія начебто погодили торгову угоду щодо Brexit, про це повідомили британські ЗМІ. Договір на 2 тисячі сторінок можуть схвалити вже 23 або 24 грудня. Проте згодом з посиланням на високопоставлені джерела, медіа зазначили: поспішати з новиною про остаточне рішення не слід.

Залишились кілька суперечливих моментів між Лондоном та Брюсселем

Першим, про те, що щодо угоди вже досягли остаточного компромісу повідомив кореспондент Sky News з посиланням на представників Даунінг-стріт. У The Sun наголосили, до договору справді близькі, проте каменем зіткнення стали вимоги Лондона щодо виробництва електромобілів.

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У Брюсселі країнам-членам радили підготуватись до зустрічі 24 грудня, якщо договір схвалять днем напередодні.

Угоду необхідно укласти до 31 грудня 2020

Зазначимо, що торгова угода має бути погоджена до кінця 2020 року. Адже саме тоді закінчується так званий перехідний період виходу Великої Британії з ЄС. Без укладання договору, торговельні відносини країн євроспільноти та офіційного Лондона відбуватимуться відповідно до правил Світової організації торгівлі. Це передбачає введення мита на товари.

Зверніть увагу! Раніше сторони сперечались щодо питання рибальства країн ЄС у водах Великої Британії. Проте, за попередньою інформацією, цей момент уже майже залагодили.



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