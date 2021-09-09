В то же время в перечень включили Уругвай. Ранее ЕС исключил из въездного списка США и еще пять стран.

Важно Польша и две скандинавские страны разрешили въезд украинским туристам

Какие страны убрали из списка

Кроме Армении и Азербайджана, из списка исключили:

  • Албанию;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Японию;
  • Сербию.

Критерии для определения третьих стран обновили 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации. Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение последних двух недель.

Сейчас в списке находятся

По состоянию на 9 сентября 2021 года в списке третьих стран, для которых страны-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки, находятся:

  • Австралия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Канада;
  • Иордания;
  • Новая Зеландия;
  • Катар;
  • Республика Молдова;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Украина;
  • Уругвай;
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.