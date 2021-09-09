В то же время в перечень включили Уругвай. Ранее ЕС исключил из въездного списка США и еще пять стран.
Важно Польша и две скандинавские страны разрешили въезд украинским туристам
Какие страны убрали из списка
Кроме Армении и Азербайджана, из списка исключили:
- Албанию;
- Бруней-Даруссалам;
- Японию;
- Сербию.
Критерии для определения третьих стран обновили 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации. Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение последних двух недель.
Сейчас в списке находятся
По состоянию на 9 сентября 2021 года в списке третьих стран, для которых страны-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки, находятся:
- Австралия;
- Босния и Герцеговина;
- Канада;
- Иордания;
- Новая Зеландия;
- Катар;
- Республика Молдова;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Украина;
- Уругвай;
- Китай, при условии подтверждения взаимности.