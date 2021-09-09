Водночас до переліку включили Уругвай. Раніше ЄС виключив з в'їзного списку США і ще п'ять країн.

Важливо Польща та дві скандинавські країни дозволили в'їзд українським туристам

Які країни прибрали зі списку

Крім Вірменії та Азербайджану, зі списку виключили:

Албанія;

Бруней-Даруссалам;

Японія;

Сербія.

Зверніть увагу! Україна залишилася в списку країн, для яких держави-члени ЄС повинні з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

Критерії для визначення третіх країн оновили 20 травня і стосуються епідеміологічної ситуації. Згідно з вимогами ЄС, щоб потрапити в список безпечних поїздок, країні необхідно мати менш як 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом останніх двох тижнів.

Наразі у списку перебувають

Станом на 9 вересня 2021 року у списку третіх країн, для яких країни-члени ЄС повинні поступово скасувати обмеження на поїздки, перебувають: