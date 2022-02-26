В частности, ограничения будут касаться главы генштаба, заместителя министра обороны и госсекретарь совбеза. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями будут даже Лавров и Путин.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

В пакете новых санкций от ЕС есть и топовые чиновники Беларуси

Европейский Союз наложил санкции на представителей белорусских властей режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В черный список попали:

Госсекретарь совбеза страны Александр Вольфович.

Заместитель министра обороны Андрей Жук.

Начальник генштаба Виктор Гулевич.

Также в списках много россиян, государственных структур, финансовых организаций России.

В частности, сам президент Владимир Путин, его приспешник из МИД Сергей Лавров, заместитель главы российского совбеза Дмитрий Медведев, глава правительства Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и десятки других.

Более того, Евросоюз:

Ограничил доступ властей России и "Центробанка" к рынку капитала ЕС.

Запретил экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли и экспорт товаров и технологий для авиационной и космической отраслей.

Ограничил экспорт продуктов и технологий для российского сектора обороны и безопасности.

Запретил предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Россией и инвестиций в страну.

Держим строй!