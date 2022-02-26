В частности, ограничения будут касаться главы генштаба, заместителя министра обороны и госсекретарь совбеза. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями будут даже Лавров и Путин.
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Европейский Союз наложил санкции на представителей белорусских властей режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В черный список попали:
- Госсекретарь совбеза страны Александр Вольфович.
- Заместитель министра обороны Андрей Жук.
- Начальник генштаба Виктор Гулевич.
Также в списках много россиян, государственных структур, финансовых организаций России.
В частности, сам президент Владимир Путин, его приспешник из МИД Сергей Лавров, заместитель главы российского совбеза Дмитрий Медведев, глава правительства Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и десятки других.
Более того, Евросоюз:
- Ограничил доступ властей России и "Центробанка" к рынку капитала ЕС.
- Запретил экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли и экспорт товаров и технологий для авиационной и космической отраслей.
- Ограничил экспорт продуктов и технологий для российского сектора обороны и безопасности.
- Запретил предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Россией и инвестиций в страну.
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