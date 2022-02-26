Зокрема, обмеження стосуватимуться глави генштабу, заступника міністра оборони, і держсекретар радбезу. Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що під санкціями будуть навіть Лавров та Путін.

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У пакеті нових санкцій від ЄС є й топові посадовці Білорусі

Європейський Союз наклав санкції на представників білоруської влади режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. До чорного списку потрапили:

Держсекретар радбезу країни Олександр Вольфович.

Заступник міністра оборони Андрій Жук.

Начальник генштабу Віктор Гулевич.

Також у списках є багато росіян, державних структур, фінансових організацій Росії.

Зокрема, сам президент Володимир Путін, його посіпака з МЗС Сергій Лавров, заступник глави російського радбезу Дмитро Медведєв, глава уряду Михайло Мішустін, глава МВС Володимир Колокольцев та десятки інших.

Ба більше, Євросоюз:

Обмежив доступ влади Росії та "Центробанку" до ринку капіталу ЄС.

Заборонив експорт у Росію технологій для нафтової галузі й експорт товарів та технологій для авіаційної та космічної галузей.

Обмежив експорт товарів та технологій для російського сектору оборони та безпеки.

Заборонив надання державного фінансування чи фінансової допомоги для торгівлі з Росією та інвестицій у країну.

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