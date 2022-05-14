Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что после разговора европейского дипломата с иранскими чиновниками в Тегеране достигли достаточного прогресса, чтобы возобновить ядерные переговоры после 2 месяцев тупиковой ситуации.

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С Ирана могут снять санкции

Переговоры по возобновлению ядерного соглашения Ирана 2015 с мировыми государствами временно приостановили с марта. В общем это произошло из-за настояния Тегерана на том, чтобы Вашингтон исключил "Корпус стражей Исламской революции" из списка американских террористических организаций.

Переговоры между ЕС и Ираном проводил европейский дипломат Энрике Мора. Он вернулся из Тегерана на этой неделе. По словам Борреля, Мора передал иранским политикам сообщения о том, что нужно что-то изменить в сложившейся ситуации. Их ответ был "достаточно положительным".

Эти вещи нельзя решить за одну ночь. Скажем, переговоры были заблокированы и пока они разблокировались, с перспективой достижения окончательной договоренности,

– отметил Боррель.

По сути, общий план соглашения, направленного на возобновление договоренности, сдерживающий ядерную программу Ирана в обмен на снятие экономических санкций, был согласован в марте. Однако, после последних требований России и спора по поводу списка иностранной террористической организации США, она оказалась в беспорядке. Западные чиновники в значительной степени теряют надежду, что это соглашение можно возродить.

"Это прошло лучше, чем ожидалось – переговоры зашли в тупик, а теперь они возобновились. Однако у нас все еще есть тяжелые препятствия на пути к соглашению", – заявил Боррель.

Заметьте! На этой неделе Мора была в Тегеране, чтобы спасти ядерное соглашение с Ираном 2015 года, из которого экспрезидент США Дональд Трамп вышел в 2018 году. Ее сторонами были Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия.

США и Иран пока не определились с датой новых переговоров

По словам одного из европейских чиновников, даты возобновления косвенных переговоров пока не определили. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан отметил, что поездка Мори была возможностью выяснить, как решить оставшиеся проблемы.

"Хорошего и надежного соглашения удастся достичь, если Соединенные Штаты примут политическое решение и сдержат свои обязательства", – отметил министр.

В то же время, спикер Госдепартамента США на условиях анонимности заявил, что уверенности в сделке нет.

"Иран должен решить, настаивает ли он на посторонних условиях, хочет ли быстро заключить соглашение. Теперь это зависит от Ирана", – добавил спикер.

Он не уточнил, требует ли Иран до сих пор изъятия КСИР из списка FTO, однако отметил, что переговоры не проводятся публично.

"Суть заключается в том, что соглашения нет, как и уверенности в нем", – подытожил представитель Госдепа.

По информации французского дипломатического источника, мало шансов на то, что в ближайшее время Соединенные Штаты согласятся изъять элитные силы безопасности Ирана из своего списка иностранных террористических организаций.

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