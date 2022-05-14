Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що після розмови європейського дипломата з іранськими чиновниками в Тегерані досягли достатнього прогресу, аби відновити ядерні переговори після 2 місяців тупикової ситуації.

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З Ірану можуть зняти санкції

Переговори щодо відновлення ядерної угоди Ірану 2015 року зі світовими державами тимчасово зупинили з березня. Загалом це трапилося через наполягання Тегерана на тому, щоб Вашингтон виключив "Корпус вартових Ісламської революції" зі списку американських терористичних організацій.

Переговори між ЄС та Іраном проводив європейський дипломат Енріке Мора. Він повернувся з Тегерана цього тижня. За словами Борреля, Мора передав іранським політикам повідомлення про те, що потрібно щось змінити у ситуації, яка склалася. Їхня відповідь була "досить позитивною".

Ці речі не можна вирішити за одну ніч. Скажімо, переговори були заблоковані й наразі вони розблокувалися, з перспективою досягнення остаточної домовленості,

– зазначив Боррель.

По суті, загальний план угоди, спрямованої на відновлення домовленості, що стримує ядерну програму Ірану в обмін на зняття економічних санкцій, узгодили в березні. Однак після останніх вимог Росії та суперечки щодо списку іноземної терористичної організації США вона опинилася в безладі. Західні чиновники значною мірою втрачають надію на те, що цю угоду можна відродити.

"Це пройшло краще, ніж очікувалося – переговори зайшли в глухий кут, а тепер вони відновилися. Проте у нас все ще є важкі перешкоди на шляху до угоди", – заявив Боррель.

Зауважте! Цього тижня Мора була в Тегерані, аби врятувати ядерну угоду з Іраном 2015 року, з якої експрезидент США Дональд Трамп вийшов у 2018 році. Її сторонами були Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина та Росія.

США та Іран поки не визначилися з датою нових переговорів

За словами одного з європейських посадовців, дати відновлення непрямих переговорів поки не визначили. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан зауважив, що поїздка Мори була нагодою з'ясувати, як розв'язати проблеми, що залишилися.

"Хорошої та надійної угоди вдасться досягнути, якщо Сполучені Штати приймуть політичне рішення та дотримаються своїх зобов'язань", – зазначив міністр.

Водночас речник Держдепартаменту США на умовах анонімності заявив, що впевненості щодо угоди немає.

"Іран повинен вирішити, чи наполягає він на сторонніх умовах, чи хоче швидко укласти угоду. Тепер це залежить від Ірану", – додав речник.

Він не уточнив, чи Іран досі вимагає вилучення КВІР зі списку FTO, проте зауважив, що перемовини не проводять публічно.

"Суть полягає в тому, що угоди немає, як і впевненості в ній", – підсумував речник Держдепу.

За інформацією французького дипломатичного джерела, є мало шансів на те, що найближчим часом Сполучені Штати погодяться вилучити елітні сили безпеки Ірану зі свого списку іноземних терористичних організацій.

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