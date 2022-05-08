Саме тому Росія вирішила перекидати війська з Сирії в нашу державу. Про це 24 каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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За його словами, тих сирійців, яких президент Росії набрав раніше, було небагато. Їх знищили в Попасній тиждень тому. Інші йти на війну з Україною не хочуть.

Путін хоче "зіграти останню карту"

Зараз, як вважає журналіст, у Володимира Путіна немає виходу. Він залишає Сирію, забирає звідти всіх військових (адже йому не вистачає в Україні) та намагається "зіграти останню карту".

Путін хоче розв'язати нову війну на Близькому Сході (між Іраном та Ізраїлем – 24 канал),

– наголосив Фараджаллах.

Він пояснив, що глава Кремля передає своє військові бази (яких є 4) не сирійцям, а Ірану та "Хезболлі". Відтак стає цілкому можливий новий конфлікт, навіть війна – між Іраном та Ізраїлем.

"Це спроба Путіна відвернути світову увагу від того, що відбувається в Україні. Це остання його сутичка, щоб начебто поповнити свої резерви на фронт України військовими, яких "відтренували" на Сирії", – зауважив головний редактор.

До речі! Українська розвідка повідомляла, що Кремль намагається завербувати бойовиків із ліванської "Хезболли". Однак лідер цієї ісламістської організації Хасан Насралла у березні спростував цю інформацію.

З якою метою Путін вдирався в Сирію

Фараджаллах пояснив, коли Путін вдирався в Сирію, в нього було кілька цілей.

Перша – він хотів випробувати військових над мирним населенням – аби вони вбивали мирних жителів, зокрема жінок та дітей. Так російський президент хотів підготувати їх, аби потім перекинути в Україну.

Друга – він хотів вплинути на ринок нафти (однак не купити або інвестувати, а постійно дестабілізувати його).

Журналіст нагадав, що саме в Сирії, Еміратах, Лівії час від часу незаконні воєнні угруповання нападали на нафтобази. Це все зіграло на руку Росії.

Росія перекидає війська із Сирії: що відомо

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Путін терміново перекидає війська із Сирії, аби залучити їх у війну з Україною.

Як вважає радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, так Москва хоче "підкинути дров у жерло війни".

В ізраїльському порталі DEBKAfile підтвердили, що російські підрозділи перекидають на авіабази "Хмеймім", "Камишли", Дейр-е-Зор та Т4.

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