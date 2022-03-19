На цю тему висловився лідер цієї ісламістської організації Хасан Насралла. Він спростував інформацію про перекиданння бойовиків в Україну.

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Що кажуть у "Хезболлі"

Насралла наголосив, що категорично заперечує присутність в Україні бійців чи військових експертів "Хезболли", які воюють на боці Росії. Ймовірно, він має на увазі ситуацію станом на зараз.

"Хезболла" – це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація й політична партія.

Уряди США, Ізраїлю та Канади повністю визнають цю організацію терористичною.

А от ЄС, Велика Британія, Нідерланди та Австралія називають таким лише її військове крило.

Путін шукає найманців

Раніше Володимир Путін заявив, що хоче дозволити "добровольцям" з Близького Сходу приєднатися до російських військ, які вторгнулися в Україну. Наша розвідка дізналася, що їм пропонують щомісячну "винагороду" у розмірі від 300 до 600 доларів.

Втім, як пояснив радник глави ОП Олексій Арестович, сирійські та лівійські бійці, наприклад, "дуже погано вербуються". Адже не хочуть їхати у нашу державу, щоб помирати.

Війна – як спосіб потрапити в Європу

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що Кремль вже зібрав до 1 000 найманців. Серед них, мовляв, є члени ліванської ісламістської організації "Хезболла". При цьому, за даними розвідки, бойовиків в Україні цікавить зовсім не війна. Є інформація, що для них це – лише спосіб потрапити до країн Європи.

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