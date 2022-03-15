Про це розповів Олексій Арестович, радник глави Офісу Президента. Він підкреслив, що ворогу не вдається завербувати достатньо добровольців, які б воювали проти України.

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Російські запаси вичерпуються

Арестович пояснив, що наразі не видно, щоб у росіян були практичні можливості введення у бій значних резервів, які б могли змінити оперативну ситуацію. Мовляв, окупанти наразі не зможуть перекинути в Україну більше, ніж 5 – 7 тисяч військових. Втім, це нічого не змінить, адже щодоби у боях гинуть сотні загарбників.

За деякими даними, вони почали відмовлятися від ідеї привезти сюди сирійських та лівійських бійців. Ті просто дуже погано вербуються, не хочуть помирати,

– пояснив радник глави ОП.

Водночас, за його словами, білоруська армія також, м'яко кажучи, не прагне наступати проти України. "Тому російські запаси вичерпуються", – наголосив Арестович.

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