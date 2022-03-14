Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу. Окупанти захопили деякі невеликі міста на Луганщині, але лише тому, що вони наближені до російських військових аеродромів.

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"Яку б кількість військ там не виставили в опозиційну оборону, її "перемеле" російська авіація без жодних шансів утримати", – зазначив він.

За словами Арестовича, тепер у нас є вибір: або маневрова оборона, коли ЗСУ відходять, щоб не потрапити під нищівний удар, а потім знову контратакують, або героїчна смерть українських військових, що також не допоможе утримати містечко або село.

Наше завдання зараз – зберегти армію, тому що ми завдяки зусиллям ЗСУ, інших сил оборони країни та дипломатії заберемо усе,

– наголосив радник глави ОПУ.

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