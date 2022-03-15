Об этом рассказал Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента. Он подчеркнул, что врагу не удается завербовать достаточно добровольцев, которые воевали бы против Украины.
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Российские запасы иссякают
Арестович объяснил, что пока не видно, чтобы у россиян были практические возможности введения в бой значительных резервов, которые могли бы изменить оперативную ситуацию. Мол, оккупанты пока не смогут перебросить в Украину больше 5 – 7 тысяч военных. Впрочем, это ничего не изменит, ведь ежесуточно в боях погибают сотни захватчиков.
По некоторым данным, они стали отказываться от идеи привезти сюда сирийских и ливийских бойцов. Те просто очень плохо вербуются, не хотят умирать,
– объяснил советник главы ОП.
В то же время, по его словам, белорусская армия тоже, мягко говоря, не стремится наступать против Украины. "Поэтому российские запасы иссякают", – подчеркнул Арестович.
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