Об этом рассказал Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента. Он подчеркнул, что врагу не удается завербовать достаточно добровольцев, которые воевали бы против Украины.

Заберем все, – Арестович о плане освобождения украинских городков и сел

Российские запасы иссякают

Арестович объяснил, что пока не видно, чтобы у россиян были практические возможности введения в бой значительных резервов, которые могли бы изменить оперативную ситуацию. Мол, оккупанты пока не смогут перебросить в Украину больше 5 – 7 тысяч военных. Впрочем, это ничего не изменит, ведь ежесуточно в боях погибают сотни захватчиков.

По некоторым данным, они стали отказываться от идеи привезти сюда сирийских и ливийских бойцов. Те просто очень плохо вербуются, не хотят умирать,

– объяснил советник главы ОП.

В то же время, по его словам, белорусская армия тоже, мягко говоря, не стремится наступать против Украины. "Поэтому российские запасы иссякают", – подчеркнул Арестович.