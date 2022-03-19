По поводу этой темы высказался лидер этой исламистской организации Хасан Насралла. Он опроверг информацию о переброске боевиков в Украину.

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Что говорят в "Хезболле"

Насралла подчеркнул, что категорически отрицает присутствие в Украине бойцов или военных экспертов "Хезболла", которые воюют на стороне России. Вероятно, он имеет в виду ситуацию на сегодняшний день.

"Хезболла" – это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия.

Правительства США, Израиля и Канады полностью признают эту организацию террористической.

А вот ЕС, Великобритания, Нидерланды и Австралия называют таким только ее военное крыло.

Путин ищет наемников

Ранее Владимир Путин заявил, что хочет разрешить "добровольцам" с Ближнего Востока присоединиться к российским войскам, которые вторглись в Украину. Наша разведка узнала, что им предлагают ежемесячное "вознаграждение" в размере от 300 до 600 долларов.

Впрочем, как объяснил советник главы ОП Алексей Арестович, сирийские и ливийские бойцы, например, "очень плохо вербуются". Не хотят ехать в наше государство, чтобы умирать.

Война – как способ попасть в Европу

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что Кремль уже собрал до 1000 наемников. Среди них, мол, члены ливанской исламистской организации "Хезболла". При этом, по данным разведки, боевиков в Украине интересует отнюдь не война . Есть информация, что для них это только способ попасть в страны Европы.