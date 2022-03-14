Саид Исмагилов – один из мусульманских духовных лидеров Украины. Он подчеркнул, что ряд мирных городов в нашей стране уже более 2 недель страдают от вражеских обстрелов и бомбежек, погибают люди.

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Мусульмане жили здесь счастливо и свободно, – Исмагилов.

Как пояснил Исмагилов, путинский режим намерен вербовать наемников из разных стран, чтобы использовать их в войне против Украины. Поэтому он призвал мусульман из всех стран мира не становиться на сторону преступника, агрессора, нападающего . "Не становитесь на сторону России, которая убивает нас и напала на нашу страну", – подчеркнул муфтий.

В нашу свободную независимую страну, где мусульмане жили счастливо и свободно. Свободно исповедовали ислам. Мы полноценные граждане и сейчас страдаем от агрессии России,

– отметил Исмагилов.

Он призвал мусульман не поддерживать российское преступление, которое является большим грехом. Наоборот, попросил становиться на сторону Украины и помогать – молитвами, пожертвованиями, поддержкой . Ведь это сейчас очень для нас важно.

Исмагилов – наемникам России: Не совершайте ошибки

Далее Исмагилов обратился к наемникам с Ближнего Востока и других стран, которые вызвались воевать на стороне русской оккупации. "Не делайте этого. Это не даст вам никакой радости, никакого счастья. Это не принесет вам никакой прибыли, а будет большим грехом и преступлением", – объяснил духовный лидер.

Я уверяю вас, что мусульмане Украины уже встали на защиту нашего государства. Мы будем ее защищать, в том числе – и от иностранных наемников,

– подчеркнул он.

"Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он удержал мусульман и всех людей от такой большой ошибки. Не будьте преступниками против Украины. Будьте людьми мира, справедливости и добра", – подытожил главный муфтий.