Мужчина и женщина из территориальной обороны Киева поженились во время войны. Обряд женитьбы состоялся по исламским канонам – молодожены являются мусульманскими верующими.
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Впервые с начала войны женил мусульманскую пару по исламскому канону. Мужчина и девушка оба воина батальона территориальной обороны Киева. Свидетели, гости и имам – также все бойцы теробороны.
Поздравляю Руслана и Елену с браком!
Скорейшей победы для счастливой супружеской жизни!
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