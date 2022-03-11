Чоловік та жінка з територіальної оборони Києва одружилися під час війни. Обрад одруження відбувся за ісламськими канонами – молодята є мусульманськими вірянинами.
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Вперше з початку війни одружив мусульманську пару за ісламським каноном. Чоловік та дівчина обоє воїни батальйону теріторіальної оборони Києва. Свідки, гості та імам – також всі бійці тероборони.
Вітаю Руслана та Олену зі шлюбом!
Скорішої перемоги для щасливого подружнього життя!
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