Саід Ісмагілов – один з мусульманських духовних лідерів України. Він підкреслив, що низка мирних міст у нашій країні вже понад 2 тижні потерпають від ворожих обстрілів й бомбардувань, гинуть люди.

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Мусульмани жили тут щасливо й вільно, – Ісмагілов

Як пояснив Ісмагілов, путінський режим має намір вербувати найманців з різних країн, аби використовувати їх у війні проти України. Тож він закликав мусульман з усіх країн світу не ставати на бік злочинця, агресора, нападника. "Не ставайте на бік Росії, яка вбиває нас і напала на нашу країну", – підкреслив муфтій.

На нашу вільну незалежну країну, де мусульмани жили щасливо і вільно. Вільно сповідували іслам. Ми повноцінні громадяни і зараз потерпаємо від агресії Росії,

– зазначив Ісмагілов.

Він закликав мусульман не підтримувати російський злочин, який є великим гріхом. Натомість навпаки попросив ставати на бік України й допомагати – молитвами, пожертвами, підтримкою. Адже це зараз – дуже для нас важливо.

Ісмагілов – найманцям Росії: Не робіть помилки

Далі Ісмагілов звернувся до найманців з Близького Сходу та будь-яких інших країн, які зголосилися воювати на боці російської окупації. "Не робіть цього. Це не дасть вам ніякої радості, ніякого щастя. Це не принесе вам ніякого прибутку, а буде великим гріхом та злочином", – пояснив духовний лідер.

Я запевняю вас, що мусульмани України вже стали на захист нашої держави. Ми будемо її захищати, зокрема – й від іноземних найманців,

– наголосив він.

"Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він утримав мусульман та усіх людей від такої великої помилки. Не будьте злочинцями проти України. Будьте людьми миру, справедливості та добра", – підсумував головний муфтій.

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