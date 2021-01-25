Европейский союз ждет решения российского суда по освобождению оппозиционера Алексея Навального. Только после этого решат, вводить ли новые санкции.

Источник: "Радио Свобода"

Такую информацию сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Это произошло после встречи с руководителями МИД других государств-членов ЕС.

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ЕС ждет решения суда

"Мы договорились пока подождать решения суда и посмотреть, освободят ли Алексея Навального через 30 дней", – сказал глава министерства.

Это еще не конец,

– также отметил Маас.

Борель призвал освободить Навального

В то же время глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что планирует посетить Москву на следующей неделе. Он хочет призвать российские власти освободить:

Алексея Навального;

его задержанных сторонников.

Также он добавил, что лидеры Евросоюза планируют обсудить дальнейшие действия в отношении России на предстоящем саммите 25–26 марта.

Отметим! Среди тех, кто призывает к расширению санкций против российских чиновников, ответственных за аресты в России – министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

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