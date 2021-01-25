Только после суда в отношении Навального: когда Евросоюз введет санкции против России
Европейский союз ждет решения российского суда по освобождению оппозиционера Алексея Навального. Только после этого решат, вводить ли новые санкции.
Источник: "Радио Свобода"
Такую информацию сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Это произошло после встречи с руководителями МИД других государств-членов ЕС.
Стоит прочитать Россия после Путина: какой путь выберет Навальный
ЕС ждет решения суда
"Мы договорились пока подождать решения суда и посмотреть, освободят ли Алексея Навального через 30 дней", – сказал глава министерства.
Это еще не конец,
– также отметил Маас.
Борель призвал освободить Навального
В то же время глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что планирует посетить Москву на следующей неделе. Он хочет призвать российские власти освободить:
- Алексея Навального;
- его задержанных сторонников.
Также он добавил, что лидеры Евросоюза планируют обсудить дальнейшие действия в отношении России на предстоящем саммите 25–26 марта.
Арест Алексея Навального: что известно
- Российского оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января. Он вернулся из Германии после длительного лечения после отравления "Новичком".
- Политика арестовали на 30 суток. В результате в стране и за ее пределами вспыхнули протесты в поддержку оппозиционера.
- Многие страны раскритиковали массовые аресты во время митингов 23 января. В частности Европарламент призвал государства в Совете Европы начать процедуру наказания России в Европейском суде по правам человека.
- В то же время Россия отвергает критику со стороны мирового сообщества и призывы освободить Навального. МИД России 24 января обвинил Запад в лицемерии и вмешательстве в свои внутренние дела.
Поделиться новостью