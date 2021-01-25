Лише після суду щодо Навального: коли Євросоюз введе санкції проти Росії
Європейський Союз чекає рішення російського суду щодо звільнення опозиціонера Олексія Навального. Тільки після цього вирішать, чи вводити нові санкції.
Джерело: "Радіо Свобода"
Таку інформацію заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Це сталось після зустрічі з очільниками МЗС інших держав-членів ЄС.
Варто прочитати Росія після Путіна: який шлях обере Навальний
ЄС чекає рішення суду
"Ми домовилися наразі почекати рішення суду і подивитися, чи Олексія Навального звільнять через 30 днів", – сказав глава міністерства.
Це ще не кінець,
– також зазначив Маас.
Борель закликав звільнити Навального
Водночас очільник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що планує відвідати Москву наступного тижня. Він хоче закликати російську владу звільнити:
- Олексія Навального;
- його затриманих прихильників.
Також він додав, що лідери Євросоюзу планують обговорити подальші дії щодо Росії на майбутньому саміті 25 – 26 березня.
Арешт Олексія Навального: що відомо
- Російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня. Він повернувся з Німеччини після тривалого лікування після отру\ння "Новачком".
- Політика заарештували на 30 діб. Внаслідок цього в країні та за її межами спалахнули протести на підтримку опозиціонера.
- Численні країни розкритикували масові арешти під час мітингів 23 січня. Зокрема Європарламент закликав держави-членів Ради Європи розпочати процедуру покарання Росії в Європейському суді з прав людини.
- Водночас Росія відкидає критику з боку світової спільноти і заклики звільнити Навального. МЗС Росії 24 січня звинуватило Захід у лицемірстві та втручанні в свої внутрішні справи
Поділитися новиною