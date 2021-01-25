Європейський Союз чекає рішення російського суду щодо звільнення опозиціонера Олексія Навального. Тільки після цього вирішать, чи вводити нові санкції.

Джерело: "Радіо Свобода"

Таку інформацію заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Це сталось після зустрічі з очільниками МЗС інших держав-членів ЄС.

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ЄС чекає рішення суду

"Ми домовилися наразі почекати рішення суду і подивитися, чи Олексія Навального звільнять через 30 днів", – сказав глава міністерства.

Це ще не кінець,

– також зазначив Маас.

Борель закликав звільнити Навального

Водночас очільник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що планує відвідати Москву наступного тижня. Він хоче закликати російську владу звільнити:

Олексія Навального;

його затриманих прихильників.

Також він додав, що лідери Євросоюзу планують обговорити подальші дії щодо Росії на майбутньому саміті 25 – 26 березня.

Зазначимо! Серед тих, хто закликає до розширення санкцій проти російських чиновників, відповідальних за арешти в Росії – міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви

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