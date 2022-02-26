Евросоюз объявил о новых санкциях против российской верхушки 25 февраля. Об этом информирует 24 канал.
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Мишустин, Медведев и Колокольцев – в перечне подсанкционных
В перечне подсанкционных – также министр внутренних дел государства-агрессора Владимир Колокольцев. Всего в списке – 98 человек.
Какие еще карательные ограничения ввели
Евросоюз запретил экспорт в Россию технологий для нефтегазовой, аэрокосмической и оборонной отрасли. Также россиянам придется забыть об упрощенном визовом режиме. Сейчас это соглашение заморозили.