Евросоюз объявил о новых санкциях против российской верхушки 25 февраля. Об этом информирует 24 канал.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Мишустин, Медведев и Колокольцев – в перечне подсанкционных

В перечне подсанкционных – также министр внутренних дел государства-агрессора Владимир Колокольцев. Всего в списке – 98 человек.

Какие еще карательные ограничения ввели

Евросоюз запретил экспорт в Россию технологий для нефтегазовой, аэрокосмической и оборонной отрасли. Также россиянам придется забыть об упрощенном визовом режиме. Сейчас это соглашение заморозили.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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