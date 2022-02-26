Євросоюз оголосив про нові санкції проти російської верхівки 25 лютого. Про це інформує 24 канал.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Мішустін, Медведєв та Колокольцев – у переліку підсанкційних
У переліку підсанкційних – також міністр внутрішніх справ держави-агресорки Володимир Колокольцев. Загалом у списку – 98 осіб.
Які ще каральні обмеження ввели
Євросоюз заборонив експорт у Росію технологій для нафтогазової, аерокосмічної та оборонної галузі. Також росіянам доведеться забути про спрощений візовий режим. Наразі цю угоду заморозили.