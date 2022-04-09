Важный цифровой евроинтеграционный шаг

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и подчеркнул, что это важный цифровой евроинтеграционный шаг для Украины.

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Отдельно хочу отметить усилия Еврокомиссии и Европарламента для объединения всех операторов Европы, а также НКРСИ и ГССЗЗИ Украины,

– отметил Михаил Федоров

Роуминг касается международных звонков ЕС-Украина.

На сайте Еврокомиссии сообщили, что европейские телеком-операторы бесплатно раздали миллионы SIM-карт беженцам из Украины.

Отмечается, что в будущем количество операторов может увеличиться.

Декларация с сегодняшнего дня открыта для всех операторов связи, желающих подписать ее в любое время. Она будет применяться в течение 3 месяцев, а затем будет пересмотрена с учетом ситуации и гуманитарных целей,

– говорится в сообщении Еврокомиссии.

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