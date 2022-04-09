Важливий цифровий євроінтеграційний крок

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та наголосив, що це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України.

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Окремо хочу відзначити зусилля Єврокомісії та Європарламенту для об'єднання всіх операторів Європи, а також НКРЗІ та ДССЗЗІ України,

– зазначив Михайло Федоров

Роумінг стосуватиметься міжнародних дзвінків ЄС-Україна.

На сайті Єврокомісії повідомили, що європейські телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України.

Зазначається, що у майбутньому кількість операторів може збільшитися.

Декларація від сьогодні відкрита для всіх операторів зв'язку, які бажають підписати її будь-коли. Вона буде застосовуватися протягом 3 місяців, а потім буде переглянута з урахуванням ситуації та гуманітарних цілей,

– йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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