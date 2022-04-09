Про це повідомив директор департаменту примусового виконання митниці Самі Ракшит. Він зазначив, що така заборона може спричинити серйозні проблеми.

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Я припускаю, що оскільки зміна відбувається таким швидким темпом, буде багато транспорту, який не встигне отримати інформацію до прибуття на кордон. Я припускаю, що багато транспортних засобів розвернуть,

– сказав Ракшит.

Тобто всі вантажівки, які сьогодні приїдуть до кордону Фінляндії, розвернуть назад.

Чиновник зазначив, що зазвичай близько 90% транскордонних вантажних перевезень у Фінляндії здійснюють російські фірми. Тому, якщо Росія відповість на крок Фінляндії забороною на вантажівки з ЄС, транскордонні автомобільні вантажні перевезення взагалі припиняться.

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