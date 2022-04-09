Об этом сообщил директор департамента принудительного исполнения таможни Сами Ракшит. Он отметил, что такой запрет может вызвать серьезные проблемы.

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Я предполагаю, что поскольку изменение происходит столь быстрым темпом, будет много транспорта, который не успеет получить информацию до прибытия на границу. Я предполагаю, что много транспортных средств развернут,

– сказал Ракшит.

То есть, все грузовики, которые сегодня приедут к границе Финляндии, развернут назад.

Чиновник отметил, что обычно около 90% трансграничных грузоперевозок в Финляндии осуществляют российские фирмы. Поэтому если Россия ответит на шаг Финляндии запретом на грузовики из ЕС, трансграничные автомобильные грузовые перевозки вообще прекратятся.

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