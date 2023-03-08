Шведское председательство в Совете Европейского Союза сообщило, что решение было принято 8 марта. Там отметили, о чем свидетельствует такая позиция.

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Что известно о новой помощи Украине от ЕС

Сегодня (8 марта – 24 Канал) послы ЕС одобрили дополнительные 2 миллиарда евро для Европейского фонда мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров,

– говорится в сообщении.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что это дополнительные 2 миллиарда к фонду, из которого финансируются военные поставки Украине.

Обратите внимание! Европейский фонд мира финансируется по вкладам стран-членов Евросоюза. Его создал Европейский совет в марте 2021 года для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности (CFSP), связанных с военными и оборонными вопросами, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности. Фонд позволяет поддерживать страны, не входящие в ЕС, а также региональные и международные организации по военным и оборонным вопросам.

Послы ЕС обсуждают помощь Украине

Следует отметить, что 8 марта в Стокгольме проходит неформальная встреча министров обороны стран-членов ЕС. Перед ней высокий представитель ЕС отметил, что эта встреча очень важна. Ведь на ней должны рассматриваться, как поддержать Украину.

Жозеп Боррель предложил, как помочь Украине боеприпасами. Его предложение содержит три варианта:

первый – предоставить боеприпасы быстро из существующих запасов. Тогда говорится о неделях. По словам Борреля: "Итак, мы должны использовать то, что мы уже имеем. То, что европейские армии уже имеют на своих складах, и то, что они уже заказали в промышленности";

второй – принять решение о совместном заказе боеприпасов, определить круг стран, готовых участвовать в таком заказе, чтобы пополнить собственные запасы и передать часть этого заказа для Украины в среднесрочной перспективе;

третий – увеличить возможности оборонной промышленности.

Следует отметить, что во встрече принимает участие и министр обороны Украины Алексей Резников.