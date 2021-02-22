Главы МИД стран ЕС 22 февраля устроили первую онлайн-встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты говорили о борьбе с COVID-19 и противодействии другим угрозам. В то же время они не обошли вниманием Украину.

Как подчеркнул верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз ожидает большего взаимодействия с США.

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Это, по мнению европейских дипломатов, позволит уменьшить имеющееся напряжение и конфликты в непосредственном соседстве. Как объяснил Боррель, речь идет прежде всего о ситуации безопасности в Иране.

Кроме того, глава дипломатии ЕС заявил, что Евросоюз должен усилить партнерство с Украиной. Он добавил, что "есть общее понимание, что мы должны работать вместе".

Боррель о коммуникации с новой администрацией США

Верховный представитель ЕС констатировал, что в целом диалог был позитивным.

У нас было очень позитивное обсуждение, которое продемонстрировало, что фокус теперь не только на углублении нашего партнерства, но также на том, чтобы объединиться в глобальном лидерстве, чтобы бороться с пандемией, на восстановлении после этого, работать над изменениями климата и гарантировать продвижение демократических ценностей,

– подытожил он.

Министры ЕС и госсекретарь США также обсудили отношения с Россией и Китаем.

Обратите внимание! 22 февраля министры иностранных дел ЕС согласились продвигать вперед работу над новыми санкциями против России после заключения Навального. В следующие недели должны определить правовые рамки и конкретный список лиц, к которым применят санкции.