Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия не реагирует на требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. Из-за этого глава дипломатии ЕС готов созвать министров ЕС.

Соответствующее заявление Боррель сделал на своей странице в Твиттере 20 февраля. Он написал, что встреча уже запланирована на понедельник, 21 февраля.

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Заметим, что главы стран-членов Евросоюза должны собраться 22 февраля для обсуждения новых санкций против России. Известно, что новые санкции могут касаться отдельных граждан России, которых обвиняют в нарушении прав человека. Об этом заявил министр Австрии по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг.

Он считает, что санкции против России получат широкую поддержку. Глава МИД Австрии призвал Евросоюз выработать единую позицию в отношении Москвы, а не просто комментировать события в России и угрожать санкциями.

Обратите внимание! Новые санкции против России могут стать ответом на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Добавим, что ранее ЕСПЧ требовал немедленно освободить Навального. Для этого судьи применили правило 39 регламента суда. Защитница Навального Ольга Михайлова рассказала, что такое решение ЕСПЧ суд постановил впервые, и Россия должна его выполнить.

Однако в России назвали это "беспрецедентным требованием". Это якобы грубое вмешательство в деятельность российской судебной власти. Российские СМИ цитировали министра юстиции России Константина Чуйченко. Он заявил, что требование ЕСПЧ якобы не имеет никаких правовых оснований.