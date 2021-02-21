Росія ігнорує рішення ЄСПЛ по Навальному: Боррель скликає міністрів ЄС
Жозеп Боррель підкреслив, що Росія не реагує на вимогу Європейського суду з прав людини негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. Через це глава дипломатії ЄС готовий скликати міністрів ЄС.
Джерело:твіттер Жозепа Борреля
Відповідну заяву Боррель зробив на своїй сторінці у твіттері 20 лютого. Він написав, що зустріч вже запланована на понеділок, 21 лютого.
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Зауважимо, що глави країн-членів Євросоюзу мають зібратися 22 лютого для обговорення нових санкцій проти Росії. Відомо, що нові санкції можуть стосуватися окремих громадян Росії, яких звинувачують у порушенні прав людини. Про це заявив міністр Австрії з європейських і закордонних справ Александер Шалленберг.
Він вважає, що санкції проти Росії отримають широку підтримку. Глава МЗС Австрії закликав Євросоюз виробити єдину позицію щодо Москви, а не просто коментувати події в Росії й погрожувати санкціями.
Що відомо про арешт Навального?Олексія Навального 17 січня 2021 року затримали після повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком". Опозиціонера засудили до 3,5 років ув'язнення. Він відбуває покарання у колонії загального режиму. А 20 лютого суд у Москві визнав Олексія Навального винним у наклепі на ветерана і зобов'язав його виплатити 850 тисяч рублів штрафу.
Додамо, що раніше ЄСПЛ вимагав негайно звільнити Навального. Для цього судді застосували правило 39 регламенту суду. Захисниця Навального – Ольга Михайлова – розповіла, що таке рішення ЄСПЛ суд ухвалив вперше, і Росія має його виконати.
Однак у Росії назвали це "безпрецедентною вимогою". Це нібито грубе втручання у діяльність російської судової влади. Російські ЗМІ цитували міністра юстиції Росії Костянтина Чуйченка. Він заявив, що вимога ЄСПЛ нібито не має жодних правових підстав.
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