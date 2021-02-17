Будемо тиснути: Держдеп США про справу Навального
Сполучені Штати уважно стежать за розвитком подій у справі російського опозиціонера Олексія Навального. США готові чинити тиск на "країни, які загрожують загальнолюдським цінностям".
Джерело:"Голос Америки"
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.
Читайте також Євросоюз може схвалити санкції щодо Росії через Навального у березні, – журналіст
США про тиск на Росію
За його словами, Кремлю протистоїть "широка коаліція однодумців і партнерів". Вона засуджує порушення прав людини в Росії.
"Ми разом з нашими союзниками, зокрема й союзниками у Європі, дуже уважно стежимо за діями Росії в контексті справи Навального, його арешту і затримання тисяч росіян, які не побоялися вийти на вулиці", – заявив Прайс.
Він наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена вже дала зрозуміти, що відстоюватиме права людини.
Ми будемо чинити тиск на країни, які загрожують нашим інтересам, загрожують загальнолюдським цінностям,
– заявив представник Держдепу.
Нагадаємо, раніше країни "Великої сімки" засудили арешт Навального. Також вони стурбовані затриманнями на протестах у Росії.
Ув'язнення Навального: основне
- Російського опозиціонера Олексія Навального 17 січня 2021 року затримали після повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком".
- Після затримання Навального в Росії спалахнули масові протести.
- Політика засудили до 3,5 років ув'язнення. Він відбуває покарання у колонії загального режиму.
Поділитися новиною