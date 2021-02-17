Соединенные Штаты внимательно следят за развитием событий в деле российского оппозиционера Алексея Навального. США готовы оказывать давление на страны, которые угрожают общечеловеческим ценностям".

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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США о давлении на Россию

По его словам, Кремлю противостоит "широкая коалиция единомышленников и партнеров". Она осуждает нарушения прав человека в России.

"Мы вместе с нашими союзниками, в том числе и союзниками в Европе, очень внимательно следим за действиями России в контексте дела Навального, его ареста и задержания тысяч россиян, которые не побоялись выйти на улицы", – заявил Прайс.

Он подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена уже дала понять, что будет отстаивать права человека.

Мы будем оказывать давление на страны, которые угрожают нашим интересам, угрожают общечеловеческим ценностям,

– заявил представитель Госдепа.

Напомним, ранее страны "Большой семерки" осудили арест Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.

Заключение Навального: основное