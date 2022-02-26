Дайсс заявил, что эту информацию ему "подтвердили из надежного источника". Журналист отметил, что Россия также может закрыть свое воздушное пространство в ответ.

К теме Словения закрыла воздушное пространство для самолетов России.

Эксклюзив: Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердили мне из надежного источника,

– написал он на своей странице в твиттере.

Свое авиапространство для авиакомпаний России уже закрыли:

Эстония,

Литва,

Латвия

Словения,

Великобритания,

Болгария,

Чехия,

Польша,

Румыния.

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