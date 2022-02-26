Дайсс заявил, что эту информацию ему "подтвердили из надежного источника". Журналист отметил, что Россия также может закрыть свое воздушное пространство в ответ.
К теме Словения закрыла воздушное пространство для самолетов России.
Эксклюзив: Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердили мне из надежного источника,
– написал он на своей странице в твиттере.
Свое авиапространство для авиакомпаний России уже закрыли:
- Эстония,
- Литва,
- Латвия
- Словения,
- Великобритания,
- Болгария,
- Чехия,
- Польша,
- Румыния.
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