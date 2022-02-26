На сегодняшнем заседании правительство Словении приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве самолетов, зарегистрированных в Российской Федерации.

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Кроме того, Словения передала гуманитарный взнос в размере 100 тысяч евро Международному комитету Красного Креста на помощь украинцам.

Европейские страны осуждают действия Путина и призывают остановить войну в Украине. Из-за этого несколько стран уже закрыли свое небо для российских самолетов.

Какие страны закрыли воздушное пространство для России:

Польша

Болгария

Чехия

Литва

Латвия

Румыния

Великобритания

Болгария

Эстония.

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