Словения поддерживает Украину в борьбе с российским оккупантом. Об этом заявил министр обороны страны Матей Тонин.

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Помощь из Словении поступит в нашу страну уже в ближайшее время. Глава тамошнего Минобороны заявил, что его страна ответила на призыв НАТО.

Одним из важных моментов встречи НАТО было то, что страны делают все возможное, чтобы помочь и в военном плане. Поэтому Словения ответила на этот призыв и будет помогать Украине с оружием. Мы предоставим Украине шлемы, винтовки и боеприпасы в эти дни. Мы хотим, чтобы Киев мог защищаться,

– заявил Тонин.

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