На сьогоднішньому засіданні уряд Словенії ухвалив рішення про заборону польотів у повітряному просторі літаків, зареєстрованих у Російській Федерації.

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Окрім того, Словенія передала гуманітарний внесок у розмірі 100 тисяч євро Міжнародному комітету Червоного Хреста на допомогу українцям.

Європейські країни засуджують дії Путіна та закликають зупинити війну в Україні. Через це кілька країн вже закрили своє небо для російських літаків.

Які країни закрили повітряний простір для Росії:

  • Польща
  • Болгарія
  • Чехія
  • Литва
  • Латвія
  • Румунія
  • Велика Британія
  • Болгарія
  • Естонія.

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