ЕС бьет по центральному сектору российской экономической системы

ЕС готовит новый санкционный пакет против России. В его рамках введет ограничения на импорт ключевой продукции сталелитейной отрасли из РФ.

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В Еврокомиссии заявили, что ограничения ударят по центральному сектору российской экономической системы.

Это ударит по центральному сектору российской экономической системы, лишая ее миллиардов долларов экспортных поступлений и гарантируя, что наши граждане не субсидируют войну.

– говорится в заявлении Еврокомиссии.

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