ЄС б'є по центральному сектору російської економічної системи

ЄС готує новий санкційний пакет проти Росії. У його рамках запровадить обмеження на імпорт ключової продукції сталеливарної галузі з РФ.

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У Єврокомісії заявили, що обмеження вдарять по центральному сектору російської економічної системи.

Це вдарить по центральному сектору російської економічної системи, позбавляючи її мільярдів доларів експортних надходжень та гарантуючи, що наші громадяни не субсидують війну,

– йдеться у заяві Єврокомісії.

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