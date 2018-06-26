ЕС хочет ввести санкции против Польши из-за скандальной судебной реформы

Европейские министры сегодня, 26 июня, собираются ввести санкции против Польши, причиной стала скандальная судебная реформа. Брюссель и Варшава уже второй год не могут прийти к согласию относительно этого вопроса.

Сегодня, 26 июня, европейские министры решат: вводить санкции против Польши, или нет. А поводом к такому шагу стала судебная реформа в стране. Официальный Брюссель требует остановить ее. Ведь, как отмечается, реформа лишит польские суды независимости.

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Европейские политики считают, что эта реформа противоречит политике ЕС.

Если реформу все же примут, то это повлечет серьезные разрушения польской судебной системы,

– отметил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

А вот в польском правительстве считают иначе. Мол, реформы законные. А Европейский Союз вообще не должен вмешиваться во внутренние дела Польши. В Варшаве замечания относительно реформы судебной системы проигнорировали.

Польша нуждается в этой реформе. Она позволит обеспечить честную и дееспособную судебную систему. Меня избрали президентом для того, чтобы проводить мудрые и качественные реформы, и одна из них – это судебная,

– заверил президент Польши Анджей Дуда.

Еще в 2017 году с критикой в адрес реформирования судов выступила польская оппозиция. Там реформу назвали "черной страницей в истории" и разрушением демократии в стране. Недовольны и обычные поляки. Тогда на протест вышли тысячи людей.

Эксперты уверяют: если польское правительство и дальше будет игнорировать замечания со стороны ЕС, то санкции все-таки введут. Один из возможных запретов – Польша потеряет право голоса в Совете Европы. Для того, чтобы поддержать санкции, необходимо 22 голоса из 27 возможных. Поэтому ожидается, что "за" ограничения против Польши все же проголосуют.