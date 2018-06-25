В комитете Европарламента согласовали введение санкций против Венгрии

Комитет Европейского парламента проголосовал за открытие санкционной процедуры против Венгрии из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС.

Об этом сообщает The Associated Press.

Читайте также: Санкции против России: вице-премьер Италии сделал резкое заявление

Для того, чтобы началась процедура, решение комитета должны утвердить на голосовании во время пленарной сессии в Страсбурге.

Комитет гражданских свобод (LIBE) проголосовал 25 июня за доклад, который рекомендует начать процедуру по статье 7" в связи с обеспокоенностью в отношении независимости судей, свободы СМИ и жесткого обращения с мигрантами в Венгрии.

Санкции могут привести к потере права голоса Венгрии в ЕС, хотя это маловероятно, потому что Польша, против которой уже открыта такая процедура, наверняка наложит вето. Для наложения санкций требуется единогласное решение всех членов ЕС.

Напомним, 1 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал санкции Евросоюза против Польши из-за сворачивания в стране демократии и правового государства. Целью санкций является отказ польского правительства национал-консерваторов из "Права и справедливости" (Пис) от скандальной реформы правосудия. В ответ на это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать любые действия ЕС относительно приостановления права голоса Польши в Евросоюзе.