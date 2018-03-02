Европарламент запустил введение санкций против Польши
Процедуру введения санкций против Польши начали из-за нарушения верховенства права.
Об этом сообщает Польское радио.
В четверг, 1 марта, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке декабрьского решения Европейской комиссии о начале процедуры введения санкций против Польши из-за местной судебной реформы.
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Евродепутаты также выразили призыв к польской власти, чтобы она решила проблемы.
Польша в последние годы приняла ряд законов, которые серьезно угрожают независимости трех ветвей власти, считают в Брюсселе.
Напомним, Еврокомиссия в декабре прошлого года дала Варшаве три месяца, чтобы она исправила ситуацию. Срок завершается 20 марта. Если Польша не выполнит требования Еврокомиссии, это может привести к применению санкций – вплоть до лишения Польши голоса в Совете ЕС.