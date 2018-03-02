Європарламент запустив введення санкцій проти Польщі
Процедуру введення санкцій проти Польщі розпочали через порушення верховенства права.
Про це повідомляє Польське радіо.
У четвер, 1 березня, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку грудневого рішення Європейської комісії щодо початку процедури введення санкцій проти Польщі через місцеву судову реформу.
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Євродепутати також висловили заклик до польської влади, аби вона розв’язала проблеми.
Польща в останні роки ухвалила низку законів, які серйозно загрожують незалежності трьох гілок влади, вважають у Брюсселі.
Нагадаємо, Єврокомісія у грудні минулого року дала Варшаві три місяці, аби вона виправила ситуацію. Термін завершується 20 березня. Якщо Польща не виконає вимог Єврокомісії, це може призвести до застосування санкцій – аж до позбавлення Польщі голосу в Раді ЄС.