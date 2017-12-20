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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В ЄС вирішили накласти на Польщу санкції

14:39, сьогодні 409 Читать новость на русском
Польща
Польща / Фото з вільних джерел

На прес-конференції у Брюсселі віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерман підтвердив цю інформацію.

Європейська комісія у середу вирішила розпочати процедуру запровадження санкцій проти Польщі через порушення останньою норм верховенства права, пише польське агентство PAP із посиланням на власні джерела, передає Onet.Wiadomosti.

У Брюсселі дійшли висновку, що польський закон про загальні суди підриває незалежність польських суддівських інституцій.

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І через це вирішили застосувати статтю 7 договору про ЄС, в якій мовиться про серйозні загрози верховенству права. Таким чином Польща може втратити право голосу у ЄС.

Крім того, цей закон направлять цей закон до Європейського суду.

Теги: Новини політики Польща Санкції гроші Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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