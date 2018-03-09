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Венгрия обещает поддержку Польши в противостоянии с ЕС

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Венгрия будет поддерживать Польшу в противостоянии с ЕС
Венгрия будет поддерживать Польшу в противостоянии с ЕС / Польское Радио

В последнее время Польша и Венгрия попадают под жесткую критику Евросоюза. Польша – за свертывание демократических процессов, а Венгрия – за противодействие миграционной политике, принятой в ЕС. Обе страны обещают держаться вместе.

Об этом пишет Наталья Лебедь в статье для сайта "24".

Читайте также: Парламент Венгрии заступился за Польшу перед ЕС

1 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал санкции Евросоюза против Польши из-за сворачивания в стране демократии и правового государства. Целью санкций является отказ польского правительства национал-консерваторов "Права и справедливости" (ПиС) от скандальной реформы правосудия.

В подобном случае может идти речь о санкциях вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете Европейского Союза. Впрочем, для введения жестких наказаний против Польши необходимо согласие 22 стран-членов в Совете ЕС. Первое такое голосование ожидается в апреле этого года.

В ответ на это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать любые действия ЕС о приостановлении права голоса Польши в Евросоюзе. По словам Орбана, Венгрия видит сильную Польшу как важную страну для центрально региона в составе ЕС, сообщает Reuters.

Орбан добавил, что Польша, которая попала под давление Брюсселя из-за своей судебной реформы, критикуется несправедливо и незаконно. Венгерский премьер заявил, что Венгрия не поддастся на любые попытки ЕС начать санкционный процесс против Польши.

Мы должны дать понять ЕС, что бессмысленно даже начинать дело против Польши, поскольку нет никаких шансов продолжить его, потому что Венгрия станет непреодолимым препятствием на этом пути,
– сказал Орбан.

Подробнее читайте в публикации: Час расплаты: за что на Польшу наложили санкции?

Теги: Новости политики Санкции Евросоюз Венгрия Новости Польши Законодательство
Источник: 24 Канал
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