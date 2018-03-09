Угорщина обіцяє підтримку Польщі у протистоянні з ЄС

Останнім часом Польща та Угорщина потрапляють під жорстку критику Євросоюзу. Польща – за згортання демократичних процесів, а Угорщина – за протидію міграційній політиці, ухваленій в ЄС. Обидві країни обіцяють триматися разом.

Про це пише Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

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1 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів підтримав санкції Євросоюзу проти Польщі через згортання в країні демократії та правової держави. Метою санкцій є відмова польського уряду націонал-консерваторів "Права і справедливості" (ПіС) від скандальної реформи правосуддя.

В подібному випадку може йтися про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу. Втім, для запровадження жорстких покарань проти Польщі необхідна згода 22 країн-членів у Раді ЄС. Перше таке голосування очікується у квітні цього року.

У відповідь на це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина буде блокувати будь-які дії ЄС щодо призупинення права голосу Польщі в Євросоюзі. За словами Орбана, Угорщина бачить сильну Польщу як важливу країну для центральноєвропейського регіону в складі ЄС, повідомляє Reuters.

Орбан додав, що Польща, яка потрапила під тиск Брюсселя через свою судову реформу, критикується несправедливо і незаконно. Угорський прем'єр заявив, що Угорщина не піддасться на будь-які спроби ЄС почати санкційний процес проти Польщі.

Ми повинні дати зрозуміти ЄС, що безглуздо навіть починати справу проти Польщі, оскільки немає ніяких шансів продовжити його, тому що Угорщина стане непереборною перешкодою на цьому шляху,

– сказав Орбан.

Детальніше читайте у публікації: Час розплати: за що на Польщу наклали санкції?