Час расплаты: за что на Польшу наложили санкции?

В феврале польский закон об институте национальной памяти (ИНП), который предусматривает наказание за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту и преступлениям Третьего рейха, был опубликован в "Официальном вестнике" и привел к конфликту Польши с Украиной, Израилем и США.

Отменить нельзя оставить

1 марта, то есть через 14 дней с момента публикации, скандальный "антибандеровский" закон вступил в силу. Он предусматривает до 3 лет тюремного заключения за "публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира". Кроме того, в законе прописана ответственность за распространение в Польше "бандеровской идеологии" и отрицание геноцида на Волыни.

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Польша опровергла сообщения израильских СМИ о том, что страна поддалась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об ИНП. Представитель министерства юстиции Ян Кантак отметил, что "в Польше действуют законодательные нормы, которые предусматривают, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу", передает "Польское радио".



В Польше вступил в силу "антибандеровский" закон. Перед этим его авторы – правые польские консерваторы – достаточно "разогрели" улицу

Однако, добавляет чиновник, действие закона не означает, что с начала марта, когда он вступает в силу, прокуратура будет преследовать тех, кто будет его нарушать. Однако, как убеждает пресс-секретарь президента Польши Кшиштоф Лапинский, "возможны случаи, которые должны подпадать под этот закон. Они будут очень внимательно анализироваться прокурорами".

Тем временем все еще не исключена встреча польско-израильской экспертной группы. Пресс-секретарь правительства Йоанна Копцинска сообщает, что срок встречи еще не оговорен, но вероятность ее проведения достаточно высока. Что же касается самого закона об ИНН, то он еще поступит на рассмотрение Конституционного суда Польши. Впрочем, произойдет это не раньше, чем за два месяца.

В другой своей публикации "Польское радио" напоминает, что президент страны Анджей Дуда, отправляя в Конституционный суд представление о заключении о соответствии Конституции обновленного закона об институте национальной памяти, опротестовал, в частности, формулировку, которая касается "украинских националистов". В обновленной формулировке говорится о "действиях, совершенных украинскими националистами в 1925-1950 годах, которые заключаются в использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей".

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От поправки Дуды более проукраинским закон об ИНП не стал, но польский лидер, похоже, своей собственной работой доволен. Он убежден, что положения закона "должны быть настолько четкими, чтобы каждый гражданин, после их прочтения, не имел ни малейшего сомнения относительно того, за какие действия он может быть наказан, а за какие – нет".

И пока в канцелярии Дуды правили и принимали закон, который Украина так настойчиво просила не принимать, сама Польша столкнулась с введением против нее жестких санкций. Которые, правда, с законом об институте национальной памяти не связаны.

"Преступление" и "наказание"

Поводом для "наказания" Польши стала судебная реформа, проведенная в этой стране. Одновременно с вступлением в действие польского закона об ИНН Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал санкции Евросоюза против Польши из-за сворачивания в стране демократии и правового государства, пишет ZIK.

Целью санкций, отмечается в публикации, является отказ польского правительства национал-консерваторов из "Права и справедливости" (ПиС) от скандальной реформы правосудия. В позапрошлый четверг, 1 марта, евродепутаты приняли соответствующую резолюцию 422 голосами "за", против проголосовали 147 евродепутатов. Теперь от правительств стран-членов Евросоюза требуется действовать согласно статье 7 Маастрихтского соглашения, которая позволяет приостанавливать действие отдельных прав страны-нарушителя.

В подобном случае речь может идти о санкциях вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете Европейского Союза. Впрочем, для введения жестких наказаний против Польши необходимо согласие 22 стран-членов в Совете ЕС. Первое такое голосование ожидается в апреле этого года.

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Другими словами, время на "исправление" в Польше еще есть. Тем более, что Еврокомиссия надеется использовать его с пользой и убедить Варшаву пересмотреть свои реформы, которые подрывают принцип разделения ветвей власти. (В частности, недавние изменения относительно судопроизводства частично узалежнили суды от подконтрольного правящей партии министерства юстиции. Впрочем, до сих пор Польша отвергала критику и заявляла о вмешательство Брюсселя во внутренние дела страны).

К сказанному стоит добавить, что законы, которые так возмутили европарламентариев, предусматривают реформирование прежде всего двух важнейших учреждений – Верховного суда и Национального судебного совета. Авторы нововведений – правящая партия "Право и справедливость" – объявили об этих планах еще в 2015 году, после победы на парламентских выборах.

По новым правилам, главный судебный орган, Верховный суд, должно быть переподчинено Минюста, а глава министерства получит право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не советуясь с представителями органов правосудия.

Второй раскритикован Брюсселем закон предусматривает новый порядок назначения Национального судебного совета. Этот орган назначает судей судов всех уровней. Если до сих пор, согласно польской Конституции, эта рада была независимым органом, и судьи сами решали, кого зачислять в состав совета, то с проведением реформы назначать членов совета фактически будет парламент.

Это означает, что в Национальной судебной раде будет полно судей, лояльных к "Права и справедливости",

– объясняет Анне Зандерс, профессор юридического факультета университета города Бонн в Германии.

Таким образом, добавляет она, "партия сможет решать, кто будет судьей в Польше. И не только это: закон дает возможность "Праву и справедливости" увольнять действующих членов Национального судебного совета". Поэтому, подчеркивает Зандерс, новыми законами польские депутаты фактически разрушают независимую судебную систему страны, гарантированную конституцией, передает "Немецкая волна".

Неожиданный союзник

Между тем Польша – не единственная страна Евросоюза, которая в последнее время испытывает терпение всего ЕС-сообщества. Как отмечал недавно обозреватель Иван Яковина, Венгрия, которая также атакует Украину за образовательную политику, проводимую в нашем государстве, составляет "достойную" компанию Польши.

Повод для оптимизма дает безумная самоуверенность и даже наглость нынешних правителей Польши и Венгрии. Они осмелели настолько, что начали вставлять палки в колеса самому Евросоюзу, не обращая внимания на возражения других стран,

– пишет Яковина.

"В венгерском случае речь идет, прежде всего, о миграционной политике. Несмотря на настойчивые требования Брюсселя и даже проигранный Суд ЕС, Будапешт наотрез отказывается принять у себя полторы тысячи мигрантов из Азии и Африки", – добавляет он.

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К каждой из этих двух стран у Евросоюза, таким образом, есть свои претензии, так что не зря "сейчас венгры и поляки координируют усилия. Они собираются вместе нарушать правила ЕС в сфере миграции, верховенства права и демократии, а также вместе отбиваться от критики и санкций из Брюсселя", – говорится в публикации.

И действительно, еще в конце декабря 2017 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать любые действия ЕС относительно приостановления права голоса Польши в Евросоюзе. По словам Орбана, Венгрия видит сильную Польшу как важную страну для центральноевропейского региона в составе ЕС, сообщает Reuters.



Польшу, которая уже подпала под санкции ЕС, активно поддерживает Венгрия, обещая блокировать любые действия ЕС относительно приостановления права голоса Польши в Евросоюзе. Источник иллюстрации – DeviantArt

Для усиления эффекта Орбан добавил, что Польша, которая попала под давление Брюсселя из-за своей судебной реформы, критикуется несправедливо и незаконно. Венгерский премьер заявил, что Венгрия не поддастся на любые попытки ЕС начать санкционный процесс против Польши.

Мы должны дать понять ЕС, что бессмысленно даже начинать дело против Польши, поскольку нет никаких шансов продолжить его, потому что Венгрия станет непреодолимым препятствием на этом пути,

– сказал Орбан.

Но, даже имея союзника в лице Венгрии, Польше следует помнить, что большинство ее недавних партнеров осуждают политику этой страны. При этом речь идет не только о европейском континенте. 1 марта администрация США направила в Варшаву сигнал о том, что польская власть может не рассчитывать на встречу с президентом Дональдом Трампом или вице-президентом Майком Пенсом.



В споре между Польшей и Израилем Соединенные Штаты заняли произраильскую позицию. На фото – президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху

Причина – напряжение в отношениях между Польшей и Израилем, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna. По данным СМИ, это первый сдержанный сигнал из Белого дома, который появился с момента кризиса в польско-израильских отношениях.

Мягким образом американцы намекнули нам, что возникнет проблема с организацией встреч с наиболее важными представителями власти США,

– говорит информатор DGP.

Другой отмечает, что "ультиматум исходил от США", и контакты на высшем уровне были "заморожены".

В качестве постскриптума

Что же касается отношений Польши и Украины, то в нашем государстве не теряют надежды быть услышанными польскими партнерами.

Я готов к откровенному диалогу с польскими коллегами, я готов вместе с ними почтить память наших погибших всех национальностей, просить прощения и прощать. Я готов взять на себя ответственность за то, чтобы вернуть наши отношения в нормальное и цивилизованное европейское русло. К сожалению, пока что я не вижу такой готовности с польской стороны. Но я твердо знаю, что другого пути у нас просто не существует,

– отмечает в обращении к полякам глава украинского МИД Павел Климкин.

Он добавляет: "У нас было пусть и непростое, но общее прошлое, у нас общее настоящее и, не сомневаюсь, у нас должно быть и общее европейское будущее. Мы не смеем просто так загубить нашу дружбу и наше подлинно стратегическое партнерство, от которого, вполне возможно, сегодня зависит судьба обоих народов". Климкин также отмечает, что пользу от взаимных недоразумений двух государств "может получить только одна сторона – Россия".



Глава украинского МИД Павел Климкин говорит о готовности вместе с польскими коллегами "чтить память погибших всех национальностей, просить прощения и прощать". На фото – Климкин с бывшим министром МИД Польши Витольдом Ващиковским

"Главное же, на что хочу обратить внимание польских коллег, которые интересуются историей: в прошлом отсутствие солидарности между Польшей и Украиной рано или поздно заканчивалось тем, что обе они попадали под московское иго. Если кто-то убаюкивает себя верой в то, что с Польшей такое больше случиться не может, то должен предостеречь наивных: программа-максимум Кремля – дезинтеграция ЕС и восстановления сферы влияния бывшего СССР, распад которого В.Путин считает "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". В конце концов, четыре распределения польского государства с участием России и полная зависимость Польши от СССР в послевоенное время должны были бы чему-то научить даже самого беззаботного политика", – пишет "шеф" украинской дипломатии.

Услышат ли его в Варшаве или по-прежнему будут отдавать предпочтение тому, чтобы быть "беззаботными политиками", – покажет время.

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