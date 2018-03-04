Польша выдвинула первые обвинения в нарушении закона об Институте национальной памяти

После того как в Польше был принят закон об Институте национальной памяти (так называемый "антибандеровский закон"), состоялись первые обвинения в "действиях, направленных во вред польской нации и репутации польских солдат".

Первым, кого обвинили, стала аргентинская газета Pagina 12 и ее журналист Федерико Павловский, пишет ТСН.

Читайте также: В Польше заявили о намерении взыскать с Германии репарации на бешеную сумму

Общественная организация "Польская лига против клеветы", приближенная к польскому правительству, обвинила сайт газеты Pagina 12 в том, что они использовали фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном ( когда местное польское население в 1941 году убило по меньшей мере 400 евреев в селе Едвабне). В Польше это расценили как "действия, направленные во вред польской нации и репутации польских солдат".

В ответ аргентинское СМИ выпустило второй материал, в котором подняло тему ревизионизма, который стал активным в современной Польше, к тому же обвинив поляков в активной популяризации цензуры критических мнений среди международного сообщества.

Что такое Закон об Институте национальной памяти? Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет использовать термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф или тюремное заключение до трех лет.