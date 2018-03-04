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Польща висунула перші звинувачення у порушенні закону про Інститут національної пам'яті

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Польща звинувачує аргентинську газету
Польща звинувачує аргентинську газету / DW

Після того як у Польщі було прийнято закон про Інститут національної пам'яті (так званий "антибандерівський закон"), відбулися перші звинувачення в "діях, спрямованих на шкоду польської нації і репутації польських солдатів".

Першим, кого звинуватили, стала аргентинська газета Pagina 12 та її журналіст Федеріко Павловський, пише ТСН.

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Громадська організація "Польська ліга проти наклепу", наближена до польського уряду, звинуватила сайт газети Pagina 12 у тому, що вони використала фото 1950-их років, на якому зображений солдат польського антикомуністичного опору після Другої світової війни, у статті про різанину в Єдвабному (коли місцеве польське населення у 1941 році вбило щонайменше 400 євреїв у селі Єдвабне). У Польщі це розцінили як "дії, спрямовані на шкоду польської нації і репутації польських солдатів".

У відповідь аргентинське ЗМІ випустило другий матеріал, у якому підняло тему ревізіонізму, котрий став активним у сучасній Польщі, до того ж звинувативши поляків у активній популяризації цензури критичних думок серед міжнародної спільноти.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років.

Теги: Новини політики Новини Польщі Аргентина
Джерело: 24 Канал
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