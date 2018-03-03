У Польщі заявили про намір стягнути з Німеччини репарацій на шалену суму

Польща має намір стягнути з Німеччини 850 мільярдів доларів у вигляді репарацій – саме в таку суму польська влада оцінює збитки, завдані країні військами вермахту під час Другої світової війни.

Про це заявив голова комісії з репарацій сейму Аркадіуш Мулярчик, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що комісія в поточному році надасть уряду оціночний звіт щодо суми відшкодувань, які Польща могла б вимагати від Німеччини. Мулярчик підкреслив, що прийдешній звіт буде складено на основі аналогічної доповіді, складеної ще після війни. Політик додав, що питання з репараціями досі не врегульовано.

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За його словами, мова йде про "величезні, але обґрунтовані суми", які відшкодують збиток від руйнування польських міст і сіл, економічної і промислової інфраструктури, а також "втрачений демографічний потенціал".

Разом з тим, Мулярчик підкреслив, що отримати компенсацію від Німеччини "реальніше", ніж від Росії. На думку політика, в Росії "не дотримуються міжнародного права".

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У вересні 2017 року польські експерти оцінили збитки, викликані Німеччиною в роки Другої світової війни, в 48,8 мільярда доларів. Тоді фахівці заявляли, що Польща зазнала найбільших людських і ресурсних втрат в Європі. На підставі цього експерти прийшли до висновку, що вимоги компенсації від Німеччини законні. У свою чергу, в Берліні вказали на резолюцію польського кабміну, прийняту в 1953 році. У ній визнавалося, що Німеччина виконала свої зобов'язання перед Польщею.

Варто додати, що ВВП Польщі станом на 2016 рік станови 469,5 мільярда доларів, у той час як ВВП Німеччини – 3,467 трильйона доларів.