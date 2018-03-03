В Польше заявили о намерении взыскать с Германии репарации на бешеную сумму

Польша намерена взыскать с Германии 850 миллиардов долларов в виде репараций – именно в такую сумму польская власть оценивает ущерб, нанесенный стране войсками вермахта во время Второй мировой войны.

Об этом заявил председатель комиссии репараций сейма Аркадиуш Мулярчик, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что комиссия в текущем году предоставит правительству оценочный отчет относительно суммы возмещений, которые Польша могла бы требовать от Германии. Мулярчик подчеркнул, что предстоящий отчет будет составлен на основе аналогичного доклада, составленного еще после войны. Политик добавил, что вопрос с репарациями до сих пор не урегулирован.

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По его словам, речь идет об "огромных, но обоснованных суммах", которые возместят ущерб от разрушения польских городов и сел, экономической и промышленной инфраструктуры, а также "потерянный демографический потенциал".

Вместе с тем, Мулярчик подчеркнул, что получить компенсацию от Германии "реальнее", чем от России. По мнению политика, в России "не придерживаются международного права".

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В сентябре 2017 года польские эксперты оценили убытки, вызванные Германией в годы Второй мировой войны, в 48,8 миллиарда долларов. Тогда специалисты заявляли, что Польша понесла крупнейшие человеческие и ресурсные потери в Европе. На основании этого эксперты пришли к выводу, что требования компенсации от Германии законны. В свою очередь, в Берлине указали на резолюцию польского кабмина, принятую в 1953 году. В ней признавалось, что Германия выполнила свои обязательства перед Польшей.

Стоит добавить, что ВВП Польши по состоянию на 2016 год составил 469,5 миллиарда долларов, в то время как ВВП Германии – 3,467 триллиона долларов.